В Белграде 30 декабря продолжаются протесты оппозиции, которая призывает к проведению повторных парламентских выборов и отставке президента Сербии Александра Вучича. В субботу митинг проходит на центральной площади сербской столицы Теразие рядом с отелем «Москва». Как отмечает RT на Балканах, в этот раз демонстрантов собралось значительно больше, чем в предыдущие дни протестов, которые продолжаются уже почти две недели.

Накануне представители студенческих организаций на сутки заблокировали правительственный квартал Белграда, требуя раскрыть списки избирателей, голосовавших на парламентских выборах. Позже блокада переросла в многотысячную демонстрацию.

Митинг организует движение «Проглас», передает телеграм-канал «Сербский вестник». На демонстрацию, как и в предыдущие дни, сотнями приходят лидеры и сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия».

Протестующие требуют от властей опубликовать документы ЦИК и аннулировать результаты парламентских выборов. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и централизованном подвозе провластных избирателей. Столкновений с силовиками не наблюдается.

«Заметно, что к организации подошли серьезнее — работают кураторы, раздают листовки <…> Вучичу предъявляют ультиматум — если сербский лидер откажется «признать кражу голосов», ему угрожают повторением событий 5 октября 2000 года, когда был свергнут Слободан Милошевич», — передает RT на Балканах.

Очевидец рассказал RTVI, что после выступления лидеров оппозиции на Теразие протестующие пошли маршем к зданию сербского ЦИК, а затем к зданию Конституционного суда. Протестующие символически показывали суду «красную карточку».