Британские Королевские ВВС присоединились к американским авиаударам по йеменским хуситам, произведя несколько атак в ночь на 30 апреля. Это была первая военная операция, санкционированная лейбористским правительством, и первое участие Великобритании в агрессивной американской бомбардировке этой группировки, отмечает Guardian.

Истребители «Тайфун» Королевских ВВС, которых сопровождали самолеты-заправщики «Вояджер», нанесли удар по группе зданий в 20 км к югу от столицы Йемена Саны. Эти постройки, по данным британской разведки, использовались хуситами для производства беспилотников, с помощью которых они атаковали суда в Красном море и Аденском заливе. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что атака стала ответом на «постоянную угрозу со стороны хуситов свободе судоходства».

«Сокращение судоходства через Красное море на 55% уже обошлось в миллиарды долларов, усилив региональную нестабильность и поставив под угрозу экономическую безопасность семей в Великобритании», — написал глава Минобороны в соцсетях вскоре после полуночи.

Великобритания совместно с США произвела пять серий авиаударов по хуситам в период с января по май 2024 года в рамках операции «Лучник Посейдона», санкционированной администрацией Джо Байдена, однако до сих пор не принимала участия в активных бомбардировках Йемена, начатых Пентагоном с приходом к власти Дональда Трампа.

15 марта администрация Трампа начала новую кампанию против хуситов — операцию Rough Rider. По данным центрального командования вооруженных сил США, было поражено 800 целей, что привело к гибели «сотен бойцов и многочисленных лидеров» группировки.

С йеменской стороны поступали сообщения о большем количестве жертв среди гражданского населения. На этой неделе хуситы заявили, что при ударе по изолятору для африканских мигрантов в Сааде на северо-западе Йемена погибли 68 человек, а в результате атаки на порт Рас-Иса 18 апреля — 80 мирных жителей.

Директор Центра по делам гражданских лиц в условиях конфликта в США Энни Шил заявила, что «американские удары продолжают вызывать серьезные вопросы относительно мер предосторожности, принимаемых для предотвращения причинения вреда гражданскому населению, как того требуют как международное право, так и политика США».

Великобритания вечером накануне атаки, 29 апреля, заверила, что предприняла шаги для минимизации риска жертв среди гражданского населения. В официальном заявлении Минобороны страны говорилось, что здания хуситов подверглись ударам ракетами Paveway IV лишь после того, как «было завершено очень тщательное планирование, позволяющее поразить цели с минимальным риском для гражданского населения или невоенной инфраструктуры».

«В качестве дополнительной меры предосторожности удар был нанесен после наступления темноты, когда вероятность нахождения в этом районе гражданских лиц еще больше снизилась», — добавили в британском оборонном ведомстве.

Хили сообщил Палате общин: «Запланированные цели были успешно поражены, и мы не видим никаких свидетельств жертв среди гражданского населения». По его словам, одной из причин решения присоединиться к американским атакам на хуситов стало желание продемонстрировать поддержку Вашингтона.

«США продолжают оставаться ближайшим союзником Великобритании в сфере безопасности. Они активизируются в Красном море. Мы рядом с ними», — заявил министр.

Хуситы сообщили о нескольких ударах по району вокруг Саады и вокруг Саны, которую группа удерживает с 2014 года, но без подробностей. «Эта атака является частью продолжающихся англо-американских усилий по поддержке израильского врага путем попытки остановить помощь Йемена Палестине, чтобы израильский враг мог продолжить свой геноцид в Газе», — говорится в их заявлении.

США начали военную операцию против йеменских хуситов 15 марта 2025 года, чтобы пресечь их нападения на корабли в Красном море и Аденском заливе. Сами хуситы утверждают, что атакуют корабли, так или иначе связанные с Израилем, и объясняют свои действия стремлением остановить израильскую военную кампанию в секторе Газа. Под их контролем находится большая часть йеменского побережья Красного моря, вблизи которого они обстреливают проходящие суда.

Кроме того, хуситы бьют ракетами и беспилотниками по израильской территории, позиционируя это как помощь палестинцам. В ответ Израиль, США и Великобритания регулярно наносят ракетные удары по самому Йемену.