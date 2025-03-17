Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы в Париж. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на слова евродепутата, озвученные на конференции левоцентристской партии Place Publique (PP).

По его словам, Вашингтон больше не олицетворяет те идеи и ценности, за которые Париж подарил статую.

«<…> Верните нам статую Свободы. Мы подарили ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете. Так что у нас дома всё с ней будет в порядке», — сказал он.

По словам Глюксманна, США «решили перейти на сторону тирана». Политик поддерживает помощь Украине. Он неоднократно критиковал администрацию США за «сближение с Россией».

Евродепутат также раскритиковал лидеров крайне правых сил во Франции, назвав их «фан-клубом» президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.

Статуя Свободы была подарком Франции Соединенным Штатам в конце XIX века в ознаменование столетия Декларации независимости 4 июля 1776 года. Она стоит на острове Свободы, к юго-западу от Манхеттена. Медная статуя достигает 46-метров в высоту. Она олицетворяла надежду на лучшую жизнь для миллионов иммигрантов, которые когда-то ждали на соседнем острове Эллис разрешения на въезд в США.

Идею монумента предложил Эдуард Рене Лефевр де Лабулэ, воодушевленный победой движения за отмену рабства — аболиционистов — в гражданской войне у США 1861-1865 годов.