Мужчина в камуфляже, избивший сотрудника белгородской военной полиции, задержан — и он не является бойцом подразделения «Ахмат». Об этом заявил замруководителя Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, в отношении задержанного, «совершившего этот беспредел», возбуждено уголовное дело. Догадки о национальности этого человека Алаудинов призвал не строить, а тех, кто требовал от него комментариев по поводу случившегося, обозвал «петухами», напомнив, что не является «представителем СК или прокурором».

«Произошло какое-то событие. Ну да, страшная вещь, что это событие связано с чеченцем. Да сколько у нас событий таких происходит… Я удивляюсь вашей напыщенной петушиности. Вы петухи, я по-другому не назову. <…> Назовите мне русского, который отвечает за все преступления, которые совершили русские», — обратился Алаудинов к своей аудитории.

Вечером 27 июня Z-каналы распространили видео, на котором бородатые мужчины в военной форме избивают сотрудника военной автоинспекции (ВАИ) в приграничной зоне Белгородской области — в 30 км от границы с Украиной. Одним из первых ролик опубликовал телеграм-канал «Сварогов квадрат».

Его автор утверждал, что все происходило на Пятницком КПП Волоконовского района Белгородской области, а в избиении участвовали бойцы «Ахмата». В пояснении к видео говорилось, что на автомобиле ВАИ стояли московские госномера, а на второй машине их не было вообще.

«Военные <…> двигались по встречной полосе, привлекая внимание сотрудников [ВАИ]. Экипаж остановил машину, чтобы проверить документы и выяснить причины грубого нарушения ПДД», — пояснял автор канала.

По его словам, мужчины в остановленной машине отказались предъявить документы и вели себя некорректно, а потом к ним на Toyota Land Cruiser подъехал некий «старший», который, не представившись, начал «агрессивно спорить» с инспекторами и при этом спрашивал: «Вы что, меня не знаете?». В ходе завязавшегося конфликта один из сотрудников ВАИ был избит.

В конце ролика «старший» говорит ему:

«Еще раз неуважение будет в нашу сторону, тогда мы посмотрим. Сам напросился. Давно вы, *****, хотели этого».

Мнение о том, что нарушителями, «старший» которых избил инспектора, были бойцы «Ахмата», распространили и другие военкорские каналы. Например, «Белорусский силовик» призвал «публично наказать», телеграм-канал «Два майора» заявил, что нужно «наказать всех», а называвший себя «народным губернатором ДНР» Павел Губарев просил Алаудинова дать пояснения по поводу сцены на видео.