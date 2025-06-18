Если Запад не вступит в открытую войну с Россией, Украина самостоятельно не сможет нанести по ней удар, подобный тому, что Израиль нанес по Ирану. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал военный блогер и доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.

«Попытка сокрушительного комбинированного неядерного удара по России, конечно, возможна, но только если Запад открыто вступит с нами в войну. Украина такими ресурсами и вооружениями не располагает. По крайней мере, пока, но и дроны ВСУ причиняют нам определенный ущерб», — отметил Живов.

Так он прокомментировал проведенную ЦАХАЛ операцию против Ирана 13 июня. В тот день в самом Иране были активированы взрывчатые дроны, которые стали уничтожать средства иранской ПВО. После чего Израиль нанес по Ирану ракетный удар, а также принялся уничтожать ключевых военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Наблюдая за этой операцией, военные эксперты увидели сходство ее «первого акта» с действиями ВСУ в России 1 июня, когда несколько фур, оборудованных специальными контейнерами, приблизились к военным объектам РФ и выпустили по ним дроны со взрывчаткой. Операция украинской армии получила название «Паутина». А некоторые военные эксперты, из-за сходства элемента с дронами на грузовиках, предположили, что «источник технологий» у Украины и Израиля — был один. Военкор Александр Коц, например, не исключил, что украинские спецслужбы могли консультироваться с «Моссадом» пр подготовке «Паутины» и она, по сути, стала репетицией перед операцией самого Израиля.

В беседе с RTVI, рассуждая о том, выдержит ли Россия атаку, подобную той, что Израиль организовал против Ирана, будь задействован весь этот сценарий, Алексей Живов отметил, что выдержит.

«Думаю, что выдержим, но немалой ценой. А вообще все зависит от качества управления и подготовки к обороне», — считает Живов.

Главный вывод, который должно сделать военное руководство РФ из операции Израиля против Ирана, по мнению военблогера, заключается в том, что «современная война требует интеллекта, науки, рассредоточенности, качественной работы спецслужб и готовности быстро реагировать на изменения».

«Но лучше всего распознавать угрозы заранее и не подпускать врага к своим границам. Пока для нас, как и для Ирана — это недостижимо», — резюмировал Алексей Живов.

Израиль 13 июня начал массированную атаку против ядерной программы и инфраструктуры баллистических ракет Ирана. В результате ударов погибли несколько крупных иранских военачальников, включая главу КСИР и генштаба Ирана, а также ученые-атомщики. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил планов по убийству и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ на удары Израиля Иран в свою очередь также выпустил сотни баллистических ракет.

16 июня власти Израиля сообщили, что за три дня ударов Ирана в стране погибли 24 человека и еще 592 получили ранения. В свою очередь в Иране, как писало BBC News со ссылкой на министерство здравоохранения страны, по ситуации на ту же дату погибли 244 человека и 1277 человек получили ранения.