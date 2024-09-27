Юморист Максим Галкин* запретил зрителям пользоваться телефонами на своих предстоящих концертах в США и Канаде в октябре-ноябре. Предупреждение об этом есть на сайте артиста, а также на страницах площадок и билетных сервисов.

«Использование телефонов в зале выступления запрещено. Любой, кто будет замечен в использовании телефона во время выступления, будет выдворен с места проведения охраной», — гласит уведомление на русском языке, дублирующее англоязычное.

На сайте Галкина* написано, что запрет касается не только телефонов, но и смарт-часов, других смарт-аксессуаров, камер или записывающих устройств. С чем связано такое требование, не поясняется.

Телеграм-канал Mash утверждает, что артист выставил такое условие «после скандала в Дубае», когда на концерте он продолжил за зрителем украинское патриотическое приветствие, внесенное Минюстом России в перечень нацистских. Видео этого момента появилось в Сети, а Галкина* якобы оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 млн рублей), сообщал Mash в январе.

Сам юморист позднее написал в своем инстаграме**, что из-за концерта в Дубае, который состоялся еще в январе 2023 года, оштрафовали не него, а организаторов «за политический юмор». Он добавил, что «у зала была хорошая касса», поэтому его будто бы сразу же спросили, когда он приедет снова.

Североамериканское турне Галкина* начнется с выступления в Майами 19 октября и закончится концертом в Монреале 24 ноября. Билеты стоят от $90 до $230 (от 8,4 тыс. до 21,5 тыс. рублей).

В январе концерты Галкина* отменили в Таиланде. Источник в развлекательной индустрии страны, на которого сослался ТАСС, объяснил это высказываниями юмориста на тему политики.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

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