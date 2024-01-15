В Паттайе и на Пхукете приостановили продажу билетов на концерты российского юмориста Максима Галкина*, которые должны были состояться 24 и 25 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в развлекательной индустрии Таиланда. По его словам, отмена концертов связана с высказываниями Галкина* на тему политики.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, от проведения выступления Галкина* в Паттайе отказалось руководство гостиницы Royal Cliff, в которой оно должно было пройти. «Другое его выступление должно было пройти на Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено», — добавил он.

ТАСС пишет, что билеты на концерт Галкина* в Таиланде стоили от 8,5 до 16 тыс. рублей. На официальном сайте юмориста в разделе «Афиша» выступления в Паттайе и на Пхукете на момент публикации новости не упоминаются.

Телеграм-канал Baza пишет, что продажа билетов на концерты Галкина* в Таиланде приостановлена. При попытке купить их на сайте билетного агрегатора выводится сообщение с текстом: «Продажи временно остановлены организатором».

РБК указывает, что концерты Галкина* в Паттайе и на Пхукете были запланированы на 24 и 25 января. Компания-организатор обоих выступлений убрала со своего сайта анонсы, а также формы продажи билетов.

«В веб-архиве сохранились страницы с анонсом двух концертов в Таиланде и формы продажи билетов на них, но при переходе на сайт по этим ссылкам пользователи получают сообщение «Страница не найдена»», — отмечает РБК.

Причины такого решения не комментировали ни сам Галкин*, ни компания-организатор.

Галкин* сталкивается с проблемами и в других странах

13 января телеграм-канал Mash сообщил, что Департамент туризма и коммерческого маркетинга (DTCM) Дубая оштрафовал Галкина* на 100 тыс. дирхам из-за политических высказываний во время концерта в столице ОАЭ. По данным канала, юморист «обещал убрать все острые шутки, но потом передумал».

В то же время в Сети появилось видео с концерта Галкина* в Дубае, на котором слышно, как он продолжает за зрителем фразу «Слава Украине», произнося «Героям слава». Ролик с этим и другими высказываниями шоумена увидели местные власти, пишет Mash. Телеграм-канал утверждает, что сумма штрафа в 100 тыс. дирхам высчитывалась на основании суммы сборов за концерт юмориста в Дубае.

В октябре 2023 года Галкин* сообщил об отмене своих концертов в Астане и Алматы. По его словам, организатору выступления заявили, что оба концертных зала будут закрыты на время проведения технических работ. Министр культуры Казахстана Аида Балаева тогда призвала не политизировать вопрос отмены в республике концертов российского юмориста.

Максим Галкин* выступает с критикой российской военной операции на Украине. После начала боевых действий он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми уехал из России. В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что артисту «явно с нами не по пути» и что он «делал очень плохие заявления».

Осенью 2022 года Минюст России включил Галкина* в реестр иностранных агентов. Ведомство обосновало свое решение тем, что юморист осуществлял политическую деятельность, а в графе «сведения об иностранных источниках» напротив фамилии артиста была указана Украина.

В конце декабря 2023 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал, что Следственный комитет не стал возбуждать уголовные дела по статье о «дискредитации» российской армии в отношении Галкина* и Пугачевой, не найдя для этого оснований. По информации агентства, юмориста проверяли по статье о «фейках» (ч. 1 ст. 207.3. УК) после того, как он опубликовал видео «с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов