В отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина* Следственный комитет не стал возбуждать уголовные дела по статье о «дискредитации» российской армии и вернул материалы в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Пугачевой проверка проводилась по ч.1 ст. 207. 3 УК («Распространение ложной информации о российской армии») и по ч. 1 ст. 208.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии»).

«Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — сказал собеседник ТАСС.

Источник агентства не стал уточнять, какую именно информацию певица опубликовала в Сети.

Что касается Галкина*, то его проверяли по ч. 1 ст. 207.3. УК РФ после того, как артист опубликовал видео «с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе». ТАСС отмечает, что «его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России» изучили специалисты.

Представитель правоохранительных органов отметил, что по данным фактам основания для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве.

Собеседник агентства не сообщил, были ли приняты какие-либо решения по возвращенным делам.

Пугачева и Галкин* уехали из России в 2022 году. Юморист выступил против военной операции на Украине и в сентябре прошлого года был включен в реестр иноагентов. Из данных реестра следовало, что артист получил этот статус за осуществление политической деятельности, а в графе «сведения об иностранных источниках» напротив фамилии артиста была указана Украина.

Пугачева после этого опубликовала «обращение в Минюст РФ», в котором попросила и ее зачислить «в ряды иноагентов своей любимой страны».

При этом исполнительница трижды приезжала в Россию на короткий срок. В сентябре 2022 года она посетила церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в мае 2023 года Пугачева приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, а в начале ноября прибыла на поезде в Москву на два дня, чтобы, по данным Mash и Shot, составить дополнительное завещание, забрать все документы, связанные с ее детьми, встретиться с потенциальным покупателем их с Галкиным* замка в подмосковной деревне Грязь, а также решить вопросы с задолженностями по налогам и посетить врачей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов