Армавирский городской суд назначил от шести до девяти лет колонии общего режима пятерым фигурантам дела о массовых беспорядках в аэропорту в Махачкале в октябре 2023 года. Об этом 23 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд вынес приговор Анварбекау Атаеву, Исламу Ибрагимову, Магомеду Омарасхабову, Салику Рамазанову и Рабадану Раджабову, которых обвинили по статье об организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 212 УК).

Раджабова также признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). По совокупности преступлений ему назначили наибольший срок по сравнению с другими обвиняемыми — девять лет колонии.

Остальных четверых фигурантов дела приговорили к шести годам и четырем месяцам в колонии, уточнили в пресс-службе судов.

Все осужденные не признали свою вину.

По версии следствия, 29 октября 2023 года подсудимые, «руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти», «действуя по призыву организаторов», устроили массовые беспорядки в аэропорте «Махачкала».

«Причиной акций протеста стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля», — говорится в сообщении.

В поисках пассажиров, прилетевших из Израиля, мужчины пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на место стоянки самолетов, говорится в материалах дела. По данным следователей, это привело к полной блокировке работы аэропорта.

В материалах дела отмечается, что всего в беспорядках в аэропорту Махачкалы участвовали более 1,5 тыс. человек, личности 136 из них установлены.

29 октября 2023 года несколько сотен человек, протестующих против политики Израиля в секторе Газа, прорвалась на территорию аэропорта «Махачкала». Протестующие искали евреев и пытались проверять паспорта у прилетевших пассажиров.

В Кремле заявили, что беспорядки в махачкалинском аэропорту стали «результатом вмешательства извне».