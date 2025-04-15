Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима и лишил звания младшего сержанта военнослужащего Романа Иванишина за добровольную сдачу в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

Дело Иванишина стало первым подобным случаем, известным в России. Фабула обвинения не разглашалась. По данным «Ъ», мужчина работал горным мастером в Шахтерске, после мобилизации он служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады и был отправлен в ДНР.

По версии следствия, Иванишин дезертировал из своей части и дважды пытался сдаться ВСУ — во второй раз успешно. На опубликованном в интернете видео военный рассказал, что попал в плен в июне 2023 года в районе села Степное Волновахского района. Он выступил против военной операции и призвал других российских военнослужащих бежать из своих частей.

В январе 2024 года Иванишин вернулся в Россию в результате обмена группы из 248 российских военных на украинцев. После прибытия на Сахалин органы военной контрразведки ФСБ начали проверку в отношении мужчины.

Предположительно, тогда Иванишин и сбежал из части, где находился под надзором ее командования, писал «Ъ». Его задержали и арестовали. Иванишина обвинили в добровольной сдаче в плен, покушении на аналогичное преступление (ст. 352.1; ст. 30 ч.1, ст. 352.1 УК) и в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК).

Обвинение запрашивало для него 16 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдании военного, а в случае обвинительного приговора просила учесть его участие в боевых действиях и проблемы со здоровьем, возникшие после нахождения в плену ВСУ и в российских СИЗО. Сам Иванишин вину не признал.

По словам адвоката Александра Почуева, «в современных реалиях СВО и формирующейся правоприменительной практики, <…> “законно” сдаться в плен практически невозможно».

«В плен можно лишь попасть помимо своей воли — к примеру, в бессознательном или беспомощном состоянии. И бремя доказывания данных обстоятельств лежит по факту на самом бойце», — отметил юрист.

Статья о добровольной сдаче в плен появилась в российском Уголовном кодексе в сентябре 2022 года. Верховный суд разъяснил, что сдача в плен считается добровольной, если была совершена сознательно при наличии возможности оказывать «решительное сопротивление» и избежать пленения.

Военнослужащий, впервые добровольно сдавшийся в плен, может быть освобожден от уголовной ответственности только если он пытался освободиться, вернулся в часть или к месту службы и не совершал в плену других преступлений.