Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову ― фигурантку дела о хищениях средств Минобороны, когда ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Вишнякова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 174.1 УК).

Она стала последней фигуранткой дела о хищениях в Минобороны, представшей перед судом, отмечает «Коммерсант». Другие обвиняемые давно осуждены и либо отбывают назначенные им сроки, либо уже вышли на свободу. Вишнякова же девять лет числилась в розыске.

По версии следствия, компании «Безопасность и связь» и «Славянка», входившие в холдинг Минобороны «Оборонсервис», причастны к эпизодам хищений на сумму более 390 млн рублей при исполнении госконтрактов.

Контракты касались содержания зданий и сооружений Минобороны, казарм, жилых домов и сетей водоснабжения военных городков, инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генштаба, а также обслуживания помещений и территорий пансиона воспитанниц Минобороны.

Ирина Вишнякова в 2013 году числилась гендиректором компании «Безопасность и связь», учредителем которой был гендиректор «Славянки» Александр Елькин. Как отмечает «Ъ», «Славянка» была «едва ли не монополистом» в вопросах ремонта и обслуживания жилищного фонда Минобороны. Следствие связывало это с тем, что между Елькиным и тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым сложились «доверительные отношения».

Расследование хищений средств Минобороны началось в ноябре 2012 года. Вишнякова сначала проходила по делу свидетелем, а в октябре 2013 года ей заочно предъявили обвинение. В декабре того же года ее объявили в международный розыск.

В июне 2014 года Хамовнический суд заочно арестовал Вишнякову. Задержали ее только в ноябре 2022 года, с тех пор она находилась в СИЗО. По данным «Коммерсанта», защита считает вынесенный Вишняковой приговор необоснованным и незаконным и намерена обжаловать его.