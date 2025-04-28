Свердловский областной суд приговорил к срокам от 10 до 16 лет колонии строгого режима участников банды, нападавших на китайских бизнесменов и похитивших у них более 50 млн рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов региона.

По делу проходили пятеро уроженцев Таджикистана — Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов.

По версии следствия, в 2013 году Худжаназаров и его брат организовали преступную группу для нападения на иностранцев. За 10 лет участники банды совершили четыре нападения на предпринимателей из Китая, похитив у них более 53 млн рублей.

Перед нападениями фигуранты собирали информацию о бизнесменах, наблюдали за их графиком, маршрутами передвижения, местами жительства и работы. Как писал «Коммерсант», у каждого члена банды была своя роль. Для встреч и планирования преступлений Худжаназаров находил съемные квартиры в разных районах Екатеринбурга.

При нападениях бандиты особое внимание уделяли конспирации «в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов».

По версии следствия, первое нападение участники группировки совершили в феврале 2013 года. Худжаназаров и его брат узнали, что один из китайских бизнесменов хранит крупную сумму денег, и решили его ограбить.

Во время нападения один из участников банды «демонстративно зарядил» пистолет и приставил его к голове предпринимателя. Иностранца уложили лицом на пол и «с целью устрашения» начали душить железным прутом. Из страха, что его убьют, бизнесмен не стал сопротивляться.

Преступники похитили у мужчины более 3 млн рублей наличными, избили его металлическим прутом и рукояткой пистолета и скрылись. На выходе из торговой точки бандитов попытались задержать очевидцы, но один из участников группировки дважды выстрелил в воздух.

В декабре 2015 года сообщники совершили разбойное нападение на двух китайцев возле отделения банка «Нейва», отобрав у них более 26,9 млн рублей. Через год жертвами нападения банды Худжаназарова стали трое китайских бизнесменов. Преступники поджидали их у дома в Екатеринбурге, а когда те приехали, под угрозой оружия велели им открыть багажник и украли 15,5 млн рублей.

Последнее инкриминируемое банде нападение было совершено в феврале 2023 года в районе рынка «Таганский ряд». Худжаназаров, Джобиров и Махмаджонов похитили у двух китайских предпринимателей 7,8 млн рублей, угрожая им пистолетом.

Суд признал Худжаназарова виновным в организации банды и четырех эпизодах разбойных нападений, совершенных в группе и с применением оружия. Остальных подсудимых — в разбойных нападениях, совершенных в составе банды.

Некоторые фигуранты категорически отрицали причастность к преступлениям, другие признали вину частично, но не бандитизм, сообщили в суде. Худжаназаров получил 16 лет колонии строго режима и штраф в размере 700 тыс. рублей. Остальные участники банды, в зависимости от их ролей, — сроки от 10 лет колонии со штрафами в размере от 150 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.