Сотрудники торгового центра «Реми Сити» во Владивостоке пострадали от отравления неизвестным веществом, некоторых вынесли на улицу в бессознательном состоянии. Местные СМИ писали об утечке фреона или разливе нашатыря, но эти версии пока не подтвердились. Прокуратура и Следком проводят проверку.

Видео с пострадавшими работниками магазина — людьми в зеленой униформе — опубликовали местные жители и телеграм-каналы. Судя по этим роликам, некоторые не могли идти сами, и их выносили на улицу, держа за руки и за ноги.

По данным регионального Минздрава, восемь человек пострадали «в легкой степени», они находятся в удовлетворительном состоянии, и госпитализация никому из них не потребовалась. На место происшествия выезжали три бригады скорой помощи.

Магазин закрыли до установления причины ЧП, всех эвакуировали. Местные СМИ изначально предположили, что в ТЦ произошла утечка неизвестного газа. Сразу же выяснилось, что бытовой газ на производстве пищевой продукции в гипермаркете не используется. Очевидцы заявили, что почувствовали какой-то необычный запах «в районе касс», и как раз там сотрудникам магазина стало плохо.

Телеграм-канал Baza сообщил, что в магазине могла разбиться банка с нашатырем, а возле одной из касс присутствовал слабый запах аммиака. По другой версии, могла произойти утечка фреона из холодильного оборудования.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС с газоанализаторами в поисках источника отравляющего вещества. Проверку по факту случившегося начала приморская прокуратура, в ведомстве пообещали установить обстоятельства ЧП и дать правовую оценку «действиям ответственных лиц».

О проверке по своей линии заявило и региональное следственное управление СК, сотрудники которого выехали на место происшествия и проводят там осмотр. В пресс-службе «Реми Сити» заявили, что не знают, когда магазин вновь будет открыт.