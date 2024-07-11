Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех, сообщили в компании «Концессии водоснабжения». По ее данным, спасатели подняли тело слесаря Олега Корольченко.

Как отметили в коммунальной компании, в ночь на 11 июля удалось существенно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции (КНС) №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции.

По предварительным данным, погибший — Олег Корольченко, который работал слесарем на КНС. «В настоящее время продолжаются поиски остальных работников станции», — добавили в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

По словам работников КНС-4, Корольченко 6 июля вызвали на работу, хотя это была не его смена, пишет местное издание V1.RU.

Обрушение несущих конструкций на канализационной насосной станции в Красноармейском районе в Волгограде произошло в субботу, 6 июля. В пресс-службе «Концессий водоснабжения» вечером того дня сообщали, что на месте происшествия работала бригада из восьми человек, погибли двое, еще трое могут находиться под завалами.

Как отмечал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обрушению железобетонных перекрытий здания КНС и повреждению насосного и технологического оборудования предшествовал взрыв газа. Причиной, предварительно, стало нарушение правил техники безопасности при проведении ремонтных работ на станции.

По информации V1.RU, официально погибшими при ЧП теперь считаются четверо, в том числе мастер, погибший на станции за несколько часов до взрыва. Остается неизвестной судьба еще двух сотрудников КНС-4, которые в момент взрыва находились на станции, их тела все еще не обнаружены.