Ребенок выпал из кресла подъемника и скатился на несколько десятков метров вниз по склону в Шерегеше Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). По данным телеграм-канала «112», защитную раму раньше времени открыла женщина-инструктор.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено сообщение о том, что 3 декабря 2024 года в Шерегеше при подъеме на вершину горы ввиду преждевременного открытия защитной рамы ребенок выпал из кресла подъемника, вследствие чего скатился на несколько десятков метров вниз по склону. Работниками канатной дороги на место происшествия вызваны спасатели», — говорится в пресс-релизе СК.

Также начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет.

«112» пишет, что защитную раму раньше времени открыла женщина-инструктор, которая находилась с ребенком на подъемнике.

«Сотрудники канатной дороги вызвали службы спасения, пострадавшего подняли наверх», — отмечает телеграм-канал.

При этом Инфо24 выяснил, что станции подъемника «Хлебница» на курорте Шерегеш, где при подъеме из кресла выпал ребенок, не оборудованы защитной сеткой.

«Хлебница» — третья по длине канатной дорогой Шерегеша, ее протяженность составляет 2 тыс. метров. Путь со скоростью 3,5 километра в час занимает 9 минут. Это единственный подъемник, который обслуживает трассу «Доллар» на Мустаге.

По данным издания, ЧП, о котором российские СМИ сообщают сегодня, произошло еще 18 ноября.

«Мальчик поднимался на гору Мустаг по единственной канатке, которая обслуживает трассу «Доллар», вместе с инструктором Юлией. Этот подъемник назвали «Хлебницей» из-за специфической формы снего-ветрозащитных колпаков, которые прикрывают кресла во время движения», — пишет Инфо24.

Источники издания сообщили, что при приближении к станции Юлия своевременно подняла колпак и подножку — в соответствии с сигнализирующим об этом знаком, установленным по ходу движения. Однако, по информации Инфо24» во время захода на станцию канатка по неизвестной причине резко остановилась, и сиденье качнулось. Мальчик выскользнул из кресла и упал.