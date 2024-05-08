Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) арестовали четырех человек, которые якобы вербовали жителей Индии на службу в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети «X».

По версии следствия, рекрутеры действовали в нескольких штатах Индии и обещали «молодым и доверчивым» индийцам «прибыльную работу за рубежом».

«Вербовщики работали как организованная сеть и привлекали индийских граждан через соцсети, а также через свои местные контакты в России. Молодым людям предлагали высокооплачиваемую работу в России», — говорится в сообщении CBI.

После этого, по данным ведомства, граждан Индии обучали военному ремеслу и отправляли в зону боевых действий на Украине «против их воли».

«Было установлено, что некоторые из участников вооруженного конфликта получали серьезные ранения на линии фронта», — указывает CBI.

Ведомство также добавило, что «один из ключевых членов сети — Ниджил Джоби Бенсам — работал в России по контракту в качестве переводчика». Его и проживающего в Мумбаи Энтони Майкла Элангована, оформлявшего визы в Россию, задержали 24 апреля. 7 мая оперативники CBI задержали еще двух вербовщиков в штате Керала — Аруна Норберта и Йесудаса Прияна. Расследование в отношении других подозреваемых продолжается.

В начале марта издание The Hindu сообщало о гражданине Индии Мохаммеде Асфане, который погиб в зоне боевых действий на Украине. По словам родственников мужчины, он приехал в Россию по приглашению блогера Baba Vlogs. Тот, в свою очередь, заверял Асфана, что работа не будет связана с участием в российской-украинском вооруженном конфликте.

Издание The Statesman также писало об отправке на Украину семерых граждан Индии, которых якобы заставили подписать контракты с российской армией обманом.

Один из мужчин рассказал, что они приехали в Россию «по туристическим визам и были вынуждены вступить в российскую армию в качестве „помощников“».

«Мы обращаемся за помощью к посольству Индии и правительству Индии. Это может быть наше последнее видео, нас отправляют в зону боевых действий в Украине», — приводит издание его слова.

Министерство иностранных дел Индии 26 февраля 2024 года выпустило обращение, в котором заявило, что каждое сообщение о попавшем в зону боевых действий индийце рассматривается посольством в Москве и посольством России в Нью-Дели. Нескольких человек уже демобилизовали и отправили домой.