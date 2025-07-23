Сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области совместно со следователями центрального аппарата Следственного комитета России провели задержание бывшего замглавы региона Александра Богашова, управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущественных отношений Эльдара Белоусова. Им вменяют превышение должностных полномочий.

Как стало известно URA.RU, оперативные мероприятия связаны с расследованием возможных нарушений при строительстве и вводе в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Сосновском районе Челябинской области. Предположительно речь идет о том, что при содействии директора подконтрольной строительной компании на территории губернаторской резиденции был незаконно создан объект на общую сумму свыше 50 млн рублей.

«Предметом интереса к Богашову может быть ситуация со строительством несуществующего ФОКа в поселке Саммит Сосновского района. По неподтвержденной информации, на выделенные под спортивный объект средства могли восстановить сгоревшую баню в резиденции главы региона», — пишет региональное издание «Правда УРФО».

По информации источников URA.RU, уголовное дело находится в производстве центрального аппарата Следственного комитета в Москве. Следователи устанавливают степень участия каждого из задержанных в предполагаемых противоправных действиях. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.

Что известно о фигурантах

Александр Богашов, начинавший работу в правительстве Челябинской области в 2019 году в качестве министра имущества, был назначен вице-губернатором в июле 2022 года. На этой должности он курировал министерство имущества, главное управление лесами и внутренний туризм в регионе. После переизбрания Алексея Текслера на пост главы области в 2024 году Богашов, считавшийся одним из его доверенных лиц, покинул региональное правительство и перешел на работу в Москву. Телеграм-канал «Погоны и галстуки» утверждал, что чиновник пытался получить место в филиале одной из госкорпораций, но не смог.

Роман Менжинский возглавил управление делами губернатора и правительства в 2020 году, сменив на этом посту Евгения Алексеева. До перехода в областную администрацию он работал в структурах федерального министерства энергетики.

Эльдар Белоусов начал карьеру в министерстве имущества Челябинской области в 2020 году в качестве заместителя министра, а через два года возглавил ведомство.

ФОК, которого не было

В мае 2024 года ФСБ задержала (причем уже повторно) Владимира Атаманченко — бывшего руководителя «ЮУ КЖСИ», крупнейшей челябинской строительной фирмы, связанной с областным правительством. Председателем совета директоров компании являлся первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин, который впоследствии покинул региональное правительство одновременно с Богашовым.

30 мая во втором отделе расследования особо важных дел в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по факту хищения путем растраты денежных средств корпорации в особо крупном размере (п. 4 ст. 160 УК РФ).

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов в своем телеграм-канале называл задержанного «не простым пассажиром, а важным свидетелем очень мутных коррупционных схем, в которых была задействована “ЮУ КЖСИ”, и деньги с которых шли в самые большие областные кабинеты». Он также предполагал, что в ходе следствия Атаманченко даст показания на некоторых высокопоставленных региональных чиновников.

В июне 2024 года Бурматов заявил, что задержанный якобы «строил областным начальникам бани, которые проводились по документам как физкультурно-спортивные комплексы». В пример он приводил физкультурно-оздоровительный комплекс в закрытом коттеджном поселке Саммит Сосновского района Челябинской области.

Депутат цитировал документы с сайта госзакупок — о выполнении строительных работ по созданию этого ФОКа на 80 млн рублей. Заказчиком выступало АО «Лидер» под управлением «ЮУ КЖСИ» (обе компании учреждены правительством Челябинской области). Бурматов также публиковал фрагмент кадастровой карты, в соответствии с которой место, где якобы построили новый ФОК, на самом деле занимают возведенные пятью годами ранее жилые дома и коттеджи.

«Никаких ФОКов там нет и быть не может — там их строить нельзя, да и негде. Но деньги на строительство чего-то непонятного по контрактам ушли. Говорят, что вместо ФОКа для областных начальников построили банный комплекс», — писал депутат, иронизируя, что это «банно-прачечный комплекс имени Правительства Челябинской области».

Он сообщал, что направил запросы в профильные ведомства, а в июле — что делом заинтересовалась Генеральная прокуратура России. «Первый замруководителя ведомства прислал мне письмо о том, что проверка будет взята на особый контроль», — делился Бурматов.

Депутат со ссылкой на неназванные источники сообщал, что вместо несуществующего ФОКа на выделенные по госзаказу деньги якобы «в совершенно другом месте возвели… баню для областного начальства», поскольку «прежнюю вроде как спалил по пьяни кто-то из местных ВИПов». Через некоторое время он уточнил, что баня предположительно сгорела «во время некоего “неформального расширенного заседания рабочей группы”».

В конце июля 2024 года Бурматов заявил, что к делу подключился и Следственный комитет. Местный блогер Валентина Волкова провела собственное расследование — съездила в поселок «Саммит» и осмотрела место предполагаемого строительства ФОКа, после чего опубликовала материал с фотографиями, на которых запечатлены коттеджи за высокими заборами.