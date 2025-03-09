Заместителю руководителя отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции (МИ) Федеральной налоговой службы (ФНС) России по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталию Ивахнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Из материалов суда, на которые ссылается агентство, следует, что Ивахник находится под стражей, и срок его ареста недавно был продлен до 16 мая 2025 года.

Следственный комитет вменил чиновнику ч. 1 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. По первому обвинению ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, по второму — штраф до 5 млн рублей и до 15 лет лишения свободы.

В судебных материалах уточняется, что Ивахник признал вину — «написал явку с повинной» и «сотрудничает со следствием». Суд удовлетворил ходатайство об аресте обвиняемого, согласившись с аргументами следователя о том, что на свободе сотрудник ФНС может оказать влияние на свидетелей, тем более что некоторые являются его подчиненными.

«Кроме того, он более 10 лет работает в органах ФНС России, в том числе более трех лет — на руководящей должности, знает специфику работы налоговых органов, имеет доступ к информационным базам и служебной документации, которые еще не изучены следствием и могут содержать сведения об обстоятельствах преступления», — поясняет ТАСС.

Летом 2024 года в Ростове-на-Дону за попытку получения взятки в размере 5 млн рублей была задержана заместитель начальника отдела выездных налоговых проверок №2 межрайонной инспекции ФНС России №27 по Ростовской области. По версии следствия, за указанную сумму женщина уменьшила объем недоимок по налогам, страховым взносам и сборам, обнаруженным в ходе налоговой проверки деятельности коммерческой компании.

В июне стало известно о задержании главы ростовского управления ФНС Андрея Мосиенко по подозрению в даче крупной взятки должностному лицу через посредника. Тогда же сообщалось о задержании начальника межрайонной ИФНС №25 в Ростове Тиграна Доходяна.