В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника руководящего состава группы компаний «Русал» и начальника отдела компании текстильной промышленности. Они обвиняются в коммерческом подкупе при закупке респираторов. Об этом 10 октября сообщило красноярское управление Следственного комитета (СК).

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: ч. 4 ст. 204 УК (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере; максимальное наказание — восемь лет лишения свободы) и ч. 8 ст. 204 УК (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере; 12 лет лишения свободы).

По предварительной версии следствия, с 2021 по 2023 годы сотрудник петербуржской копании текстильной промышленности незаконно передавал денежные средства представителю «Русала». За вознаграждения обеспечивались победы в конкурсных отборах по поставке респираторов.

Размер незаконного вознаграждения составлял 2% от стоимости поставленного товара, уточнил СК. Всего за указанный период сотрудник «Русала» получил около 4 млн рублей.

По данным ТАСС, сотрудник руководящего состава группы компаний «Русал» — директор департамента охраны труда дирекции по устойчивому развитию компании «Русал менеджмент», он взят под стражу. Второй фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В июне сотрудникам руководящего состава подразделений Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, входит в «Русал») предъявили обвинения по делу о коммерческом подкупе, писал «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, с 2017 года по июнь 2022-го двое руководителей московской химической производственной компании передали деньги троим представителям КрАЗ. Взаимен москвичи должны были получить аттестацию продукции, чтобы ее можно было поставлять на завод. За указанный период они передали более 15 млн рублей.