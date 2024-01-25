На территории нефтебазы в Туапсе в ночь на четверг, 25 января, произошел пожар, который тушили несколько часов. По данным телеграм-каналов, причиной возгорания могла стать атака БПЛА. «Интерфакс» сообщает, что площадь пожара составила порядка 200 кв. м. Местные власти просили «во избежание неблагоприятных последствий» не распространять видео с места происшествия. Подробнее о ЧП — в материале RTVI.

Огонь потушили к 5 утра

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории нефтебазы после полуночи. Глава Туапсинского района Сергей Бойко в час ночи рассказал, что находится на месте пожара, «горит вакуумная установка на территории НПЗ». К тому времени пожар был уже локализован.

«Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий», — подчеркнул Бойко в своем телеграм-канале.

Полностью ликвидировать пожар на НПЗ удалось к 04:53; по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. «В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники», — написал Бойко.

Причины возгорания

Официальных данных о причинах пожара пока нет, однако телеграм-каналы пишут, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников. Mash сообщает, что НПЗ атаковали три украинских БПЛА «Бобер», «все они были сбиты». Согласно информации канала, первый дрон был замечен в небе в 23:17, после чего в течение часа прилетели два других.

«По ним отработали дежурные средства ПВО, обломки двух «Бобров» упали в море. Третьего — рухнули на вакуумную колонную установку», — говорится в сообщении.

Телеграм-каналы «112» и «Baza» также называют предварительной причиной пожара атаку БПЛА. Shot писал со ссылкой на очевидцев, что перед пожаром «над городом были слышны взрывы, предварительно работало ПВО». Жители Туапсе рассказали «Осторожно, новости», что в городе включили сирену воздушной тревоги.

Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где из-за угрозы атаки беспилотников ночью был объявлен план «Ковер», отмечал Mash. В аэропорту Сочи были задержаны два рейса, еще четырем самолетам из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы пришлось ждать разрешения на посадку.

Baza также сообщает, что всего нефтезавод атаковали три беспилотника — первые два были сбиты и упали в море, а третий упал на территории НПЗ, повредив нефтеперерабатывающую установку, в которой находились 112 тонн бензина и 200 тонн мазута.

«Высота пламени после взрыва достигала 70 метров», — пишет телеграм-канал.

Аналогичные данные приводит издание Astra. По данным телеграм-канала, с территории предприятия эвакуировали 38 сотрудников, пострадавших нет.

Министерство обороны России ситуацию пока не комментировало.