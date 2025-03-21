Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством». Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В документе также говорится, что Лавров получил награду за «большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это первый орден и высшая награда в Российской империи. Всего его получили около 1 тыс. человек до 1917 года. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Орден восстановили указом президента России Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года, — это высшая государственная награда в стране, имеющая знак и звезду.

Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве, ему исполнилось 75 лет. В 1972 году окончил МГИМО. С 1972 по 1976 год работал на младшей дипломатической должности — атташе, начав карьеру в посольстве СССР в Шри-Ланке. С 1981 по 1988 Лавров находился в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Позже вернулся на должность постпреда не при СССР, а уже России. В 1988 году назначен заместителем начальника управления международных экономических отношений советского МИДа. С 1990-го при министре иностранных дел РСФСР Андрее Козыреве возглавил управление международных организаций. В 1992 году Лавров назначен заместителем министра иностранных дел, начав курировать работу департаменты международных организаций и международного экономического сотрудничества. В 1994 году вернулся в Нью-Йорк в качестве постпреда России при ООН. С 2004 года занимает пост министра иностранных дел. Тогда же написал статью для газеты «Коммерсантъ», в которой сформулировал основные задачи российской внешней политики.

30 августа 2024 года орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за особые заслуги в укреплении двусторонних связей» Путин наградил президента Беларуси Александра Лукашенко, подписав соответствущий указ в день 70-летия белорусского лидера.