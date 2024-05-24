Выставочная экспозиция конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), где представлены различные технологичные новинки, 24 мая открылась для всех желающих.



Кроме российских компаний свои разработки презентовали делегации из Китая, Ирана и республики Беларусь.

Вот лишь некоторые из представленных на выставке российских решений:

«Аквариус» и Nemifist — российский ПК за 5 млн рублей с процессором AMD Threadripper PRO 7995WX и 96 ядрами Zen 4, которые поддерживают 192 виртуальных потока.

Новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным.

AI-ассистент инженера-диагноста от «Сибур Холдинга», который рассказывает о причинах неисправности оборудования и объясняет, как устранить поломки.

На сайте ЦИПРа доступны 5 тематических маршрутов: «Трансформация цифровой экономики», «ИИ и работа с данными», «Отечественные вендоры и импортозамещение», «Кибербезопасность» и «Системы управления бизнесом и платформы автоматизации в промышленности».

Конференция ЦИПР проходит 21-24 мая 2024 года на территории «Нижегородской Ярмарки». Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическим партнером выступают Госкорпорация Ростех, «Ростелеком».