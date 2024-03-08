Речь президента США Джо Байдена в рамках ежегодного обращения к конгрессу прервал Стив Никуи, отец морского пехотинца, погибшего в Кабуле в 2021 году. Об этом пишет газета The New York Post (NYP). Отца военного, награжденного высшей боевой наградой «Золотая звезда», вывели из зала Капитолия и задержали.

В момент, когда Байден говорил о том, что США находятся в большей безопасности, чем в период, когда он вступил в должность президента, раздался выкрик с балкона палаты представителей.

«Ворота Эбби! Второй батальон! Первый морской пехотинец!» — прокричал Никуи в адрес президента США.

На фоне выкриков Байден сделал паузу на несколько секунд, после чего продолжил речь.

В то же время Никуи вывели из зала и задержали. Ему предъявили обвинение в препятствовании или создании помех конгрессу. Как правило, за это нарушение назначается штраф в размере $50, отмечает NYP.

Выкрикивая фразу «Ворота Эбби!», отец морпеха имел в виду место, где его сын, младший капрал Карим Никуи, и еще 12 военнослужащих были убиты у международного аэропорта Кабула в августе 2021 года во время эвакуации американских войск из Афганистана.

Во время обращения к конгрессу Байден заявил, что США не «прогнутся» и не изменят свою позицию по российско-украинскому конфликту. Американский лидер выразил мнение, что президент России Владимир Путин «не остановится на Украине», и призвал конгресс принять законопроект о национальной безопасности, предусматривающий выделение помощи украинцам.

«Если США отступят, это подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла. Мое послание президенту Путину простое: мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — сказал он.

Бывший президент США Дональд Трамп после выступления Байдена написал в соцсети Truth Social, что российский президент начал боевые действия, так как «не уважает» действующего американского лидера. По словам экс-главы государства, Байден «не противостоял Путину, а подарил ему Украину».