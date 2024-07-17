Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку прервали две активистки, находившиеся в зале. Они встали со своих мест, держа в руках бумажные плакаты, и начали выкрикивать лозунги «народ Израиля жив» и «освободить заложников», сообщают 17 июля ТАСС и РИА Новости.

РИА Новости пишет, что активистки, предположительно, выкрикивали лозунги о судьбе израильских заложников в плену палестинского движения ХАМАС.

Услышав выкрики женщин, Лавров прервал свою речь и сказал им: «Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну, хорошо».

Охрана вывела активисток из зала заседания, а Лавров продолжил свое выступление в качестве председателя Совбеза ООН. Речь постпреда Израиля Гилада Эрдана, выступавшего перед российским министром, женщины слушали молча, пишет ТАСС.

РИА Новости отмечает, что активистки находились в той части зала Совбеза ООН, куда открыт доступ журналистам. По данным ТАСС, они могли оказаться внутри здания по гостевым пропускам.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после инцидента заявил на брифинге, что активистки были гостями израильской делегации. The Times of Israel пишет, что одна из них — глава Союза учителей Израиля Яффа Бен-Давид, она держала в руках фотографию израильского заложника.

Россия председательствует в Совета Безопасности ООН с 1 июля и до конца месяца. Во вторник, 16 июля, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. В частности, он провел встречу со своим швейцараским коллегой Иньяцио Кассисом. По сообщению российского МИДа, на ней Лавров представил российские оценки развития ситуации на Украине и заявил об обреченности попыток стран Запада предъявлять России какие-либо ультиматумы.

16 июля Лавров председательствовал в Совбезе ООН на министерских дебатах на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». В ходе своего выступления постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «пришла не в ту комнату».

Во время заседания по Ближнему Востоку 17 июля Лавров обратился к Томас-Гринфилд с вопросом, не ошиблась ли она комнатой.