В Новосибирске задержаны члены банды, занимавшейся изготовлением поддельных свидетельств о рождении. По подложным документам более 630 женщин незаконно получили материнский капитал. Преступная сеть действовала на территории 59 регионов. Задержаны 14 членов преступной группировки, им грозит до 20 лет заключения. Об этом 25 апреля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что уголовное дело в отношении организаторов и активных соучастников преступного сообщества расследуется в Новосибирской области. Именно там прошли задержания и обыск по местам проживания фигурантов. У них были изъяты поддельные свидетельства о рождении детей, средства связи, наличные деньги.

Задержанные взяты под стражу сроком на два месяца, они проходят подозреваемыми по уголовному делу о незаконном получении социальных выплат в виде маткапитала, также их подозревают в создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Из материалов дела следует, что банда была создана в 2022 году с целью получения различных соцвыплат, в том числе маткапитал на несуществующих новорожденных. В сообществе были четко распределены роли участников. Одни участники ОПС изготавливали сфальсифицированные свидетельства о рождении детей, якобы появившихся на свет не в перинатальных центрах, а, к примеру, на дому, а «матери» предоставляли этот документ в ЗАГС и Многофункциональный центр (МФЦ). Так на них оформлялся госсертификат, по которому они и получали выплаты на каждого ребенка. Таким образом преступники получали от 500 до 800 тыс. рублей за один раз.

В 2022-2023 годах более 630 женщин в 59 регионах получили маткапитал и другие соцвыплаты на несуществующих детей.

Сумма ущерба еще не подсчитана, однако уже известно, что в деле порядка 700 эпизодов. Всего в регионах возбуждено 229 уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Сколько подозреваемых задержано в рамках этих расследовании — пока не уточняется.

О том, как становятся возможны мошеннические схемы с маткапиталом, RTVI поговорил с адвокатом, учредителем АНО «Защитники детства» Александрой Маровой. Суть в том, преступники используют лазейку с родами вне роддома. Если женщина разрешается от бремени в присутствии свидетеля, она может подать заявление в ЗАГС или МФЦ.

“Насколько я знаю одна из «популярных» схем это регистрация в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений и получение на них выплат. В начале этого года или конце того такую схему раскрывали, тоже была громкая история. Закон это сделать позволяет. Если женщина рожает вне медицинской организации, то при наличии свидетеля она спокойно получит свидетельство о рождении. Потому что основанием для государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи является заявление лица, присутствовавшего во время родов. Чем мошенники и пользуются. Такое заявление подается в письменной форме работнику органа ЗАГСа или МФЦ”, — сказала Марова.

Она отметила, что ранее обсуждались предложения ввести норму, согласно которой рождение ребенка вне медицинской организации должно заверяться медработником, но эти планы не были реализованы.

Екатерина Карачева