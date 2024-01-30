Новое исследование, отчет о котором опубликован в журнале Nature Medicine, установило связь между приемом гормона роста человека и развитием болезни Альцгеймера. Этот гормональный препарат сейчас запрещен, он не применяется с 1985 года.

Исследователи утверждают, что обнаружили «первые доказательства передачи болезни Альцгеймера между людьми». Они изучали истории болезни 1848 пациентов, которые в период с 1959 по 1985 годы принимали гормон роста, извлеченный из мозга умерших людей. Некоторые из этих пациентов умерли от болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), потому что вливаемые им гормоны содержали прионы — белки, вызывающие необратимые нарушения работы мозга.

Авторы исследования пишут, что полученные ими результаты указывают на параллели между развитием болезни Альцгеймера и БКЯ. Ученые предположили, что их работа задаст новые направления в области диагностики и терапии для борьбы со всеми формами деменции.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменцией страдают более 55 миллионов человек по всему миру. Одно из таких нарушений — лобно-височная деменция — привело к полной недееспособности голливудского актера Брюса Уиллиса.

Исследователи работали с восемью пациентами, которые в детстве получали гормон роста, но болезнью Крейтцфельдта-Якоба не страдают. Однако у пяти из них были отмечены симптомы, соответствующие ранней стадии болезни Альцгеймера. У трех человек из этой пятерки болезнь Альцгеймера диагностировали по итогам биологических исследований, для еще одного пациента диагноз остался под вопросом.

«Наши результаты показывают, что болезнь Альцгеймера и некоторые другие неврологические заболевания имеют схожие болезненные процессы с БКЯ. Это может привести к важным последствиям для изучения и лечения болезни Альцгеймера в будущем», — поясняет автор исследования, профессор Университетского колледжа Лондона Джон Коллиндж.

Они с коллегами не обнаружили доказательств того, что болезнь Альцгеймера может передаваться человеку в повседневной жизни или при обычном медицинском уходе. В случае с группой пациентов, на которых проводилось исследование, причина заражения крылась в загрязненном бета-амилоидами препарате гормона роста. Фактически люди, которым его вводили, заражались болезнями, которыми страдали умершие «доноры» гормона.

Бета-амилоиды — это белки, которые, склеиваясь друг с другом, образуют бляшки, блокирующие передачу электрических импульсов между нервными клетками мозга. Процесс их «налипания» все чаще рассматривают как основную причину болезни Альцгеймера.

Почему болезнь Альцгеймера все еще не умеют лечить

Недавно был выявлен самый молодой в мире пациент с этим заболеванием — 19-летний китаец. Первые симптомы у него появились в 17-летнем возрасте, он страдал от проблем с концентрацией при выполнении домашних заданий, а в 18 лет столкнулся с потерей кратковременной памяти — перестал помнить события предыдущего дня и местоположение личных вещей.

«Это случай самого раннего наступления болезни Альцгеймера, подпадающий под критерии диагностики, без доказанных генетических мутаций», — отметили китайские ученые, пояснив, что в большинстве известных случаев заболевания у людей младше 30 лет отмечаются генетические мутации.