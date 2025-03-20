Мошенники прибегают к разным уловкам, чтобы выманить у туристов деньги, рассказал RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Чтобы этого избежать, лучше всего оплачивать все услуги через рубли, не переводить деньги незнакомцам и по возможности позаботиться о страховке.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что десятки россиян, оказавшихся без наличной валюты на отдыхе в Турции, Таиланде, ОАЭ и на Шри-Ланке, стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники якобы предлагали туристам обналичить средства после перевода с их российских карт, а потом исчезали с присвоенными деньгами. По данным канала, сейчас заблокировано более 250 тысяч мошеннических «обменников» в крупных чатах.

Горин отметил, что в первый раз слышит о том виде мошенничества, которое описывает Shot, назвав это «странной историей», добавив при этом, что «типов мошенничества в банковской сфере очень много».

«Первое, что мы рекомендуем как организаторы именно туров и турпакетов — максимально оплачивать все услуги в рублях еще на территории России, через турагентов, туроператоров, агрегаторы. Это экономит бюджет и валюты будет необходимо меньше с собой перевозить», — пояснил он.

Кроме того, стоит быть внимательнее с наличной валютой, которую можно обменять в стране пребывания, особенно с учетом неработающих из-за санкций российских карт, добавил эксперт.

«Вариант, когда вам предлагают любые действия, связанные с переводом денег — уже вызывает сомнения. Нужно проявлять бдительность, внимательность и не поддаваться на вот такие предположения мошенников», — подчеркнул Горин.

Несмотря на то, что в последние годы среди российских туристов также приобрела популярность услуга по выпуску международных карт в иностранных банках, любые действия, связанные с переводами средств на карту частным лицам и смс-кодами, представляют собой риск, так как в большинстве случаев являются операциями между частными лицами, уточнил эксперт.

«В том числе это касается и оплаты услуг на карту человека, потому что, естественно, любые оплаты должны проводиться с фискальными чеками, пусть даже если это онлайн-платежи за ту или иную услугу», — сказал вице-президент РСТ.

Он также рассказал об услуге, которую предоставляют несколько торговых точек в Турции, у которых есть возможность осуществлять переводы с использованием российских карт. В такой ситуации клиенту могут предложить перевести средства за какую-то покупку, но она будет выдана покупателю сразу после оплаты.

«Эта проблема может быть решена развитием платежных решений между странами. Такие решения сейчас прорабатываются, мы надеемся, что это будет решено и для иностранных туристов, приезжающих в Россию. Может быть, это будет оплата по QR-кодам и или по карте туриста, этот проект сейчас тоже реализуется», — заявил Горин.

Во избежание дополнительных трат вице-президент РСТ также напомнил о рекомендации по обязательной оплате медицинской страховки, без которой турист может понести серьезные финансовые потери в случае медицинского случая.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян рассказал RTVI, что наиболее популярными среди российских туристов направлениями отдыха по-прежнему остаются Турция и Египет. По его словам, турецкие отельеры в популярных туристических местах в сезоне 2025 года поднимают цены в среднем на 10-15%.