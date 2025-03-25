Нутрициологи обеспокоены тем, что рекламу их услуг могут запретить наравне с тарологами, хиромантами, ведьмами и так далее, рассказала RTVI замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она отметила, что в ближайшее время по этому поводу состоится круглый стол.

«Согласитесь, нутрициологи — это скорее про здоровое питание, нежели чем про эзотерические услуги, поэтому [такая мера] вызывает удивление. Ждем внесения законопроекта. Но чтобы не терять время, мы уже на следующей неделе проводим круглый стол с нутрициологами, которые очень обеспокоены теми нападками, которые они, в свою очередь, ожидают», — рассказала Авксентьева.

Она отметила, что по этому вопросу с профессиональным сообществом будут «вырабатываться совместные решения, чтобы не приключилось каких-то серьезных ошибок».

Автор законопроекта о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с RTVI не исключила, что нутрициологов могут исключить из черного списка. По ее словам, круглый стол на эту тему состоится 10 апреля.

«По итогам обсуждения уже будем вносить тогда законопроект, это не окончательный вариант. Очень много писем, которые говорят о том, что да, это не шарлатаны, не мошенники. Мне объясняют, что нутрициологи — это специальность, которой обучается в вузах. Поэтому разработанный законопроект мы будем обсуждать. Что мы оставим, что не оставим — будем вместе думать на эту тему», — добавила она.

Ранее Останина рассказала RTVI о том, что в Госдуму внесут законопроект, который запрещает рекламы услуг алхимиков, астрологов, астропсихологов, ведьм, гуру, игропрактиков, космоэнергетов, кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нейрокодировщиков, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов, энергопрактиков и многих других эзотериков (всего 38 видов услуг). По ее мнению, это позволит защитить россиян от мошенников.

Также в список попали и нутрициологи. В пояснительной записке законопроекта отмечалось, что «нутрициолог — лицо, оказывающее консультационные услуги по вопросам питания и пищевых привычек, направленные на возможное улучшение общего состояния организма, не имеющие медицинского характера и не подменяющие врачебные рекомендации».

В разговоре с «360» Останина заявила, что речь идет о запрете рекламы таких услуг, а не их оказания: «Это очередной закон о запрете рекламы вот этих лжепровидцев, которые спекулируют на чувствах граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации».

Похожий законопроект в январе 2025 года в Госдуму внес депутат Андрей Свинцов. Отличие заключалось в том, что он предлагает запретить распространение информации и рекламу услуг только тарологов. Сам Свинцов назвал гадание на таро «вымыслом» с точки зрения «моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества», большая часть которого якобы расценивает услуги тарологов как «разновидность мошенничества». Он также заявлял, что в 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2,4 трлн рублей.