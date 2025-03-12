Законопроект о запрете рекламы услуг гадалок, тарологов, экстрасенсов говорит о том, что в России «все в порядке» и депутатам «нечем заняться», заявил RTVI астролог и писатель Павел Глоба. Документ будет внесен в Госдуму на следующей неделе.

«Значит, у них нет никаких других проблем. Все остальные проблемы они уже решили. Молодцы. Очень рад за наших законодателей, желаю им удачи в их законодательной и прочей деятельности», — заявил Глоба.

На вопрос, будет ли этот законопроект, по его мнению, эффективным, собеседник RTVI отметил, что «эффект может быть от чего угодно».

«Например, если человек испортит воздух громко в общественном месте — тоже какой-то эффект может быть. Либо взорвать что-то — тоже может быть эффект», — сказал он.

Глоба отметил, что если такого рода законопроекты вносятся на рассмотрение в Госдуму, значит, у депутатов «действительно всё в порядке настолько, что им теперь нечем заняться».

«И вот до этого у них руки доходят, а не до проверки качества продуктов, например, где может быть мошенничество и обман, или еще до каких-то вещей, которые требуют внимания. Оказывается, все прекрасно. Мы живем вообще в идеальном мире, оказывается. Флаг в руки — все, что могу пожелать им», — добавил астролог.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила RTVI, что в ГД на следующей неделе внесут законопроект о запрете рекламы услуг алхимиков, астрологов, астропсихологов, ведьм, гуру, игропрактиков, космоэнергетов, кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нейрокодировщиков, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов, энергопрактиков и многих других эзотериков. По ее мнению, это позволит защитить россиян от мошенников.

В разговоре с «360» Останина заявила, что в 2024 году «рынок такого рода услуг составил 100 млрд рублей», а к экстрасенсам и магам люди обращались в том числе для того, чтобы узнать: «вернется ли муж живым из зоны СВО, поступит ли сын куда-то, выйду ли я замуж, а будет ли муж мне верен».

Она подчеркнула, что речь идет о запрете рекламы таких услуг, а не их оказания: «Это очередной закон о запрете рекламы вот этих лжепровидцев, которые спекулируют на чувствах граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации».

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила «Ленте.ру», что у нее есть сомнения по поводу того, что законопроект, о котором говорила Останина, будет принят. Она отметила, что это можно увидеть на примере Китая.

«Это страна с многотысячелетней историей, и она очень подвержена тому, чтобы по гороскопам рассчитывать возможность счастливого брака, гаданиям, в том числе на имя ребенка и так далее. Как бы китайская коммунистическая партия не билась со всеми этими, как их называют, предрассудками, тем не менее это все процветает», — сказала депутат.

По ее мнению, с точки зрения закона сложно доказать, что «в самом факте гадания отсутствует какая-нибудь основа абсолютной правдивости», добавив, что считает инициативу сомнительной. При этом Бессараб подчеркнула, что если факт мошенничества в этой сфере будет доказан, то правонарушители должны быть наказаны.

В январе 2025 года на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, автором которого является замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Он назвал гадание на таро «вымыслом» с точки зрения «моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества», большая часть которого якобы расценивает услуги тарологов как «разновидность мошенничества».

Свинцов также заявлял, что в 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2,4 трлн рублей.

Ранее один из ведущих операторов онлайн-касс в России АТОЛ сообщил, что в 2024 году спрос на шаманские бубны вырос почти вдвое (на 95%), на стеклянные шары — в 2,5 раза (на 146%), на осиновые колья — в полтора раза (на 55%), а на куклы вуду — на 66%.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил RTVI, что взрывной рост спроса на шаманские бубны, осиновые колья и куклы вуду в России связан с «избыточным потреблением никотинсодержащих жидкостей и алкоголя» или «низким уровнем образования и интеллекта» у граждан. Он добавил, что люди «активно ведутся на эти разводки, которые есть в интернете, на всякие разные глупости, которые публикуют в рекламе маги и экстрасенсы».