В Госдуме внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и блокировки ресурсов с такими предложениями. Автор документа — замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документ имеется в распоряжении RTVI.

Свинцов предложил внести изменения в два федеральных закона — «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он считает необходимым запретить в России распространение «информации, содержащей предложения об услугах таролога», и параллельно развивать «механизмы выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг».

Сам депутат заявил RTVI, что решать, какие информационные сообщения о таро являются рекламой и подпадают под действие законопроекта, должен Роскомнадзор.

«Я считаю, что Роскомнадзор самостоятельно будет определять, является ли это сообщение рекламным. Если оно, условно говоря, явно выглядит как научная или историческая статья, — то нет. Когда текст мимикрирует под историческую или научную работу, но там внизу написано: “Если вы хотите получить прогноз на основе расклада таро…“ — конечно, будет подпадать. Это в Роскомнадзоре специалисты будут смотреть», — считает депутат.

Он убежден, что его законотворческая инициатива будет способствовать исполнению президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», поскольку гадание на таро является «вымыслом» с точки зрения «моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества», большая часть которого якобы расценивает услуги тарологов как «разновидность мошенничества».

Свинцов особо подчеркнул, что реализация его инициативы не потребует дополнительных бюджетных расходов, поскольку выявление информации об услугах тарологов в интернете и запрет их рекламы будут осуществляться в рамках уже работающих механизмов.

Анонсируя ранее свой законопроект, депутат подчеркивал, что предлагаемый им запрет не затронет сами колоды таро и расклады, которые делаются в частном порядке, не на коммерческой основе.