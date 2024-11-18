Вера людей в сверхъестественное и эзотерику объясняется когнитивными искажениями восприятия действительности, когда человек видит логику в несвязанных между собой событиях и описаниях. Такое мнение в разговоре с изданием «Секрет фирмы» высказала психолог Ника Болзан.

По ее словам, человеческий мозг способен находить взаимосвязи даже там, где их нет, что вызывает когнитивные искажения. Как утверждает психолог, люди, доверяющие астрологам, тарологам и экстрасенсам подвержены эффекту Барнума или иллюзорной корреляции — одним из распространенных когнитивных ошибок.

Эффект Барнума, также известный как эффект Форера, предполагает, что люди склонны воспринимать общие утверждения и характеристики как уникально применимые к ним лично. По словам Болзан, этот эффект возникает, например, при чтении гороскопов. Также человек может сталкиваться с ним при прохождении различных личностных тестов.

«В такие моменты кажется, что псевдонаучная система каким-то образом смогла удивительно точно составить психологический портрет», — отмечает Болзан.

При иллюзорной корреляции человек придает большое значение одному подходящему аспекту или событию, а многие другие, которые не подтверждаются фактами, игнорирует. По словам психолога, таким образом люди выстраивают собственную логику, соединяя между собой, казалось бы, совсем не связанные явления. По мнению эксперта, это объясняет веру человека в гадания, магию и экстрасенсов.

Также Болзан обратила внимание, что астрологические разборы и расклады на картах Таро стали популярны уже и в бизнес-среде. Так некоторые работодатели при приеме на работу могут изучать натальные карты (анализ личности человека через его индивидуальные астрологические показатели — прим. RTVI) соискателей, чтобы заранее определить сможет ли человек влиться в коллектив, работать в команде и быть исполнительным сотрудником.

«Начальники или эйчары, которые нанимают новых сотрудников, — точно такие же люди, которые могут попадать в ловушку когнитивных искажений. За последние годы все чаще при приеме на работу у человека спрашивают его точное время рождения для составления натальной карты. Так работодатели хотят обезопасить себя и быть готовыми к чертам нового коллеги», — пояснила психолог.

В то же время она отметила, что подобные составления индивидуальных гороскопов не несут какой-либо угрозы или вреда человеку.

В середине ноября депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете», что в ближайшее время планируется внести на рассмотрение законопроект о запрете рекламы на услуги тарологов — специалистов, которые делают расклады на картах Таро. Депутат подчеркнул, что запрещать расклады или сами колоды никто не собирается.

Президент Российского Таро-Клуба Феликс Эльдемуров счел инициативу депутатов «дуракавалянием». По его словам, люди все равно будут проявлять интерес к этой деятельности и обращаться к тарологам за раскладами для получения ответов на свои вопросы.