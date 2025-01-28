Взрывной рост спроса на шаманские бубны, осиновые колья и куклы вуду в России связан с «избыточным потреблением никотинсодержащих жидкостей и алкоголя» или «низким уровнем образования и интеллекта», заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он признал, что «люди активно ведутся на эти разводки, которые есть в интернете, на всякие разные глупости, которые публикуют в рекламе маги и экстрасенсы».

Однако, по словам Милонова, лишь при определенных условиях «нормальный человек может стать настолько ненормальным, чтобы обратить внимание на эзотериков».

Депутат перечислил эти условия — «состояние бодуна» (оно же «жесточайшее похмелье») или «низкий уровень образования, интеллекта», при котором люди «наиболее уязвимы». Их надо защитить, искоренив услуги магов и экстрасенсов как средство зарабатывания денег, считает Милонов.

«Я имею в виду уничтожение этого промысла. Уничтожение этого ремесла и введение уголовной ответственности за занятие экзотерической деятельностью», — пояснил собеседник RTVI.

Депутат приравнял магов и экстрасенсов к «украинским мошенникам, которые по телефону обманывают пенсионеров, доверчивых людей». По его словам, это «те же самые мошенники, только не украинские, а местные».

«Но если украинских мошенников мы будем уничтожать “Кинжалами” и “Орешниками”, то почему мы до сих пор не уничтожаем магов и экстрасенсов, я не понимаю», — рассуждает Милонов.

Ранее один из ведущих операторов онлайн-касс в России АТОЛ сообщил, что в 2024 году спрос на шаманские бубны вырос почти вдвое (на 95%), на стеклянные шары — в 2,5 раза (на 146%), на осиновые колья — в полтора раза (на 55%), а на куклы вуду — на 66%.

В январе 2025 года на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, автором которого является замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Он назвал гадание на таро «вымыслом» с точки зрения «моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества», большая часть которого якобы расценивает услуги тарологов как «разновидность мошенничества».

По мнению психологов, вера в расклады таро и гороскопы обусловлена эффектом Барнума (иллюзорной корреляцией) — когнитивными искажениями, из-за которых люди воспринимают утверждения общего характера как применимые к ним лично.