Военный блогер «Тринадцатый» (Егор Гузенко) был задержан в Новопавловске из-за того, что находился в федеральном розыске и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, Гузенко «вызывающе себя вел» и «яростно сопротивлялся» полицейским. «Ну и что, что он блогер. У нас сегодня не блогеры, слава богу, руководят, а закон и Конституция Российской Федерации», — подчеркнул Владимиров.

Ставропольский губернатор прокомментировал записанное Гузенко видеообращение, в котором тот рассказал своим подписчикам о задержании и намекал на некий произвол со стороны правоохранителей. «Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Зачем оказывать сопротивление сотрудникам полиции? Причем яростное сопротивление», — отметил Владимиров.

О задержании Гузенко ставропольские СМИ сообщили 5 октября. Уточнялось, что он, надев маску, пришел на концерт в честь Дня города в Новопавловске на центральную городскую площадь, предположительно находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Сам блогер в тот же день выложил в своем телеграм-канале видео, снятое в отделении полиции.

6 октября «МВД Медиа» опубликовало сообщение о том, что распространяемая в Сети информация о смерти задержанного «является недостоверной», и призвало журналистов критически относиться к данным из непроверенных источников. На иллюстрации к этому посту был виден заголовок о «Тринадцатом». 7 октября по ходатайству следствия Гузенко арестовали на два месяца.

В 2021 году, как утверждает телеграм-канал Shot, блогер был задержан в Санкт-Петербурге. Сам он заявлял, что причиной задержания стала его попытка заступиться за девушку и последовавшая драка. В отделе полиции, куда доставили Гузенко, он попытался снять наручники и пробил стену. «Тринадцатого» отправили под домашний арест, но в 2022 году он нарушил меру пресечения и отправился в зону проведения российской военной операции, откуда начал вести блог и, в числе прочего, организовывать сборы средств якобы на нужды бойцов. Из-за побега его объявили в федеральный розыск.

Егор Гузенко родился в июле 1994 года в Новопавловске Кировского округа Ставропольского края. Мужчина утверждает, что является актером-каскадером и якобы снимался в картине «Майор Гром. Чумной доктор», а также играл в театре и имеет незаконченное музыкальное образование. По словам блогера, он отслужил в ВДВ и спецназе, а в школе убегал с уроков, чтобы прыгать с парашютом.