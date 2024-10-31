Взрыв газа произошел в многоквартирном доме города Черкесска в Карачаево-Черкесии, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Есть разрушения на верхних этажах здания.

«По предварительной информации, на верхних этажах многоквартирного дома произошел хлопок газа. Он привел к разрушениям квартир на уровне двух верхних этажей», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС добавил, что мог пострадать один человек.

По словам собеседника «Известий», взрыв произошел в многоэтажке на улице Лободина. RT сообщает, что на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России (СКР). В ведомстве отметили, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

SHOT отмечает, что взрыв произошло на уровне 4-5 этажа в пятиэтажном жилом доме. По данным телеграм-канала, разрушена часть кровли, пострадали несколько квартир, из дома эвакуировались более 50 человек.

Baza пишет, что как минимум одна женщина пострадала, но под завалами еще могут быть люди.