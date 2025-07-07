В жилой многоэтажке в городе Ершове (Саратовская область) произошел взрыв, повреждены три квартиры, сообщил глава региона Роман Бусаргин. По его словам, жертв нет.

«В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов», — добавил он.

«112» пишет, что причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире, где якобы проживает одинокая пенсионерка, помещение разнесло «почти полностью».

«Пока к врачам обратилась только она — бабушка перепугалась, и у нее резко подскочило давление», — говорится в посте.

О том, что помощь врачей потребовалось одной из жительниц дома, также пишет Shot. По данным телеграм-канала, речь идет о женщине пожилого возраста, она в шоковом состоянии.

Глава Ершовского района Константин Мызников сообщил, что взрыв бытового газа произошел на пятом этаже, начался пожар. Он добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, скорая помощь, служба спасения и полиция.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что площадь пожара составила 20 кв. метров, он уже локализован: «Частично разрушена кровля над квартирой, выбиты стекла».