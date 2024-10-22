Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на 22 октября из-за дронов были повреждены здания Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский. Также в результате атаки загорелось предприятие АО «Биохим» в Тамбовской области.

По словам главы Тульской области, в результате атаки дронов пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

«По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем», — написал он в телеграм-канале.

Мощность завода в поселке Лужковский (предприятие «Абсолют») составляет до 6 200 дал в сутки. Первое упоминание о винокуренном производстве на этом месте датируется 1777 годом. Завод в городе Ефремов — предприятие «Зернопродукт» — является одним ведущих российских предприятий по производству спирта этилового ректификованного, в сутки объем выпуска достигает 10 тыс. дал. Ефремов и Лужковский находятся примерно в 155 км друг от друга по прямой.

Позже стало известно, что взрыв произошел на предприятии АО «Биохим» в Тамбовской области.

«Сегодня в 5.20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал губернатор региона Максим Егоров.

Он отметил, что пожар потушили в 6:24, предварительно никто не пострадал.

На сайте предприятия говорится, что «Биохим» производит продукцию, «имеющую стратегическое значение для государства», осуществляет комплексную переработку сахаросодержащего сырья (меласса свекловичная) в различные виды спиртов.

Еще одно возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили в одном из районов области беспилотный летательный аппарат.

«Он упал на здание цеха промышленного предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания. Пожарные расчеты работают на месте», — отметил глава региона.

Гусева не уточнил название предприятия и добавил, что опасность атаки дронов в области сохраняется.

По данным Минобороны России, в ночь на вторник было уничтожено 18 БПЛА: 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской, 2 — над Курской и по одному над территориями Тульской и Орловской областей.