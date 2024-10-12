Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что виновные в гибели четырех человек после взрыва на заправке в Грозном понесут ответственность. В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Чеченский лидер подтвердил информацию, что на АЗС взорвалась цистерна с газом и погибли четверо человек, включая двух детей. Он добавил, что сейчас спасатели ведут работы по разбору завалов. Также Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал глава республики.

Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров, возгорание ликвидировано, сообщили в МЧС России.

В МЧС по Чечне сообщили, что пожар произошел на газозаправочной станции LionTek. По данным ведомства, здесь горели три резервуара со сжиженным углеводородным газом.

«В ходе тушения произошел взрыв. Взрывной волной одна цистерна была отброшена на 400 метров, в результате чего, к сожалению, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Тушение пожара в кратчайшие сроки ликвидировано. <> Площадь пожара составила 900 квадратных метров», — рассказал представитель МЧС.

В Минздраве Чечни заявили, что в результате взрыва пострадали пять человек, они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте.

Что известно о взрыве на заправке в Грозном

Инцидент произошел на проспекте Мохаммеда Али. Стоявшая на АЗС «Лидер» цистерна с газом загорелась и взорвалась, после чего отлетела во двор жилого дома, повредив несколько автомобилей, пишет ТАСС.

Заправка полностью уничтожена. Baza также писала, что загорелась вторая цистерна, пожарные «залили» ее, чтобы избежать второго взрыва.

В результате взрыва погибли четверо человек: двое взрослых, двое детей. По данным телеграм-каналов, одному ребенку было пять лет, второму — шесть. Эта информация не подтверждена.