На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв, в результате которого, по данным региональных властей, пострадали 16 человек. На мечте ЧП работают экстренные службы.

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг изначально сообщил в телеграм-канале, что в результате ЧП пострадали 10 человек, погибших нет. «На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар. Создаем оперативный штаб», — написал он.

На сайте республиканских властей говорится, что пострадали 16 человек.

«Для оказания им квалифицированной медицинской помощи в Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр выехала бригада из республиканских медорганизаций. Глава Тувы Владислав Ховалыг выехал на место ЧП», — сказано в пресс-релизе.

При этом телеграм-канал Baza пишет, что пострадали более 20 человек, несколько еще могут быть под завалами. Как отмечает телеграм-канал, пожар, предположительно, начался в котельной. О причинах возгорания пока не сообщается.

Mash сообщает, что большинству пострадавших диагностировали отравление угарным газом, у одного сотрудника ТЭЦ выявили черепно-мозговую травму.

Как отметил источник ТАСС, на момент взрыва в котельной находился 21 человек. По данным регионального МЧС, на месте работают силы и средства 17 пожарно-спасательной части в количестве семь человек и четыре единицы техники.