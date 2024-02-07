Вечером 7 февраля в районе полигона Воткинского завода в селе Ягул произошел мощный взрыв. Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Завьяловского района Удмуртии, инцидент произошел из-за «плановых испытаний ракетных двигателей».

«Было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]», — сказала собеседница агентства.

В МЧС, комментируя ситуацию, заявили о «технических работах» на Воткинском машиностроительном заводе.

Предприятие находится в одноименном городе примерно в 12 км от столицы Удмуртии — Ижевска. Оно входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Завод выполняет госзаказы на производство продукции для нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, космической отрасли и научных исследований, в частности, выпускает продукцию гражданского и военного назначения, в частности ракеты для комплексов «Булава» и «Искандер». На предприятии также осуществляется ликвидация некоторых снятых с боевого дежурства ракет.

В конце 2023 года Воткинский завод попал под санкции Великобритании.