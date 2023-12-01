Взрыв поездов, который произошел 29 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ), квалифицирован как теракт, пишут «Коммерсантъ» («Ъ») и телеграм-канал Baza. Украинские СМИ, а также телеканал CNN и агентство Bloomberg сообщают, что за взрывом стоит Украина.

По данным «Ъ», следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Как уточняет Baza, причиной взрывов в поездах в Бурятии стала диверсия.

В беседе с «Ъ» источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что дело заведено в отношении «неустановленных лиц».

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном»,— отметил неназванный собеседник издания.

Аналогичную информацию сообщили РБК источники в территориальном отделе полиции и в региональном управлении МВД.

В РЖД утром 30 ноября сообщили, что «29 ноября в 17:20 мск на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии во время движения по тоннелю локомотивная бригада грузового поезда заметила задымление одной из цистерн с дизельным топливом». «Состав был остановлен, к месту происшествия направлены два пожарных поезда со ст. Окусикан и Новый Уоян. Объем повреждений устанавливается», — заявили в компании.

Движение поездов после этого было организовано «по обходному участку с незначительным увеличением времени в пути».

Согласно публикации Baza, неизвестные взорвали на перегоне «Итыкит-Окусикан» грузовой состав, состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом).

В результате взрыва выгорела 16-я цистерна с головы состава поезда, у двух цистерн (20-й и 22-й с головы состава поезда) обнаружили пробоину в районе слива, отмечает телеграм-канал.

«После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна — взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило», — сказано в сообщении.

По данным Baza, позже в этом же районе был взорван еще один состав, в результате чего четыре цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены. По предварительной информации, топливо разлилось на площади 150 кв м.

«Спецоперация СБУ»

Украинские издания, ссылаясь на источники, пишут, что за подрывом стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Собеседник «Украинской правды» в силовых структурах отметил, что взрыв произошел на «фактически единственном серьезном пути железнодорожного сообщения между Россией и Китаем», который якобы используется «в том числе и для военных поставок».

Телеканал CNN также сообщил, что пожар в тоннеле БАМ — дело рук украинской спецслужбы. «Четыре взрывных устройства были приведены в действие во время движения грузового поезда», — сообщил источник канала, который назвал произошедшее «очередной успешной спецоперацией СБУ».

О том, что за диверсией стоит Служба безопасности Украины, заявил и источник Bloomberg. Неназванный собеседник агентства заявил, что, по мнению СБУ, Россия использует Северомуйский тоннель для переправки военных грузов. Официальных комментариев украинской спецслужбы по этому поводу пока не было.