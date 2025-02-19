В результате взрыва на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области пострадали два сотрудника предприятия. Они находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время ремонтных работ. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

«Предварительно, возгорание на месторождении случилось вечером 18 февраля во время ремонта оборудования. На территории предприятия произошел ГНВП (непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность), после чего там начался пожар», — пишет Baza.

На кадрах, которые публикует телеграм-канал, запечатлены двое сотрудников предприятия.

«Двое сотрудников получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии», — отмечается в публикации.

По данным издания, пожар ликвидировали. После взрыва была приостановлена работа других 23 скважин.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на инспекцию по труду, пострадали три работника «Ермаковского предприятия по ремонту скважин».

Редакция 72.ru попыталась связаться с предприятием, однако в тюменском офисе этой компании заявили, что не будут комментировать инцидент. Там предложили связаться с головным офисом в ХМАО.