На польском оружейном заводе Mesko, который производил вооружения для Украины, произошел взрыв, погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщает RMF24.

Взрыв произошел в ракетно-топливном центре в городе Скаржиско-Каменна около 10 часов утра, передает Rzeczpospolita. После взрыва возник пожар, он уже потушен.

В момент ЧП внутри находились двое рабочих. Один погиб, второй госпитализирован, угрозы его жизни нет. Еще одна сотрудница находилась снаружи и не пострадала. Ракетно-топливный центр был введен в эксплуатацию несколько лет назад, уточнила президент предприятия Эльжбета Сренявска.

В Mesko создана специальная группа для расследования причин инцидента. В штаб-квартиру оружейного завода прибыли представители военной контрразведки, которые «ведут свои действия» по установлению причин взрыва, сообщил TVN24 глава Службы национальной безопасности Польши Яцек Севьера.

Об инциденте проинформировали премьер-министра Польши Дональда Туска.

«По понятным причинам мы очень бдительны и внимательно относимся ко всем подобным ситуациям. На данный момент нет никаких оснований полагать, что за этим драматическим событием стоит какая-то внешняя сила», ― приводит слова Туска издание Wiadomosci.

Премьер добавил, что погибший был опытным сотрудником завода.

В 2021 году на заводе Mesko произошло два похожих инцидента, пишет Wyborcza. В апреле взрыв произошел в отделе по производству капсюлей для снарядов, погибла 48-летняя женщина. Она работала на предприятии три года, но в отделе, где случился взрыв, ― только два дня.

Проверка установила, что за день до инцидента ее обучал человека, не имевший на то полномочий. В сентябре того же года погибла 41-летняя сотрудница завода, переносившая коробку с капсюлями. Причинами несчастного случая были названы халатность и несоблюдение параметров технологических процессов.

Завод Меско, входящий в состав Polish Armaments Group, ― крупнейший производитель боеприпасов, противотанковых и зенитных ракет в Польше. Среди прочего предприятие выпускает переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun, которые стоят на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2023 году завод объявил о запуске совместного с Украиной производства 125-миллиметровых танковых боеприпасов.