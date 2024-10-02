В японском аэропорту Миядзаки отменены все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым, передает телеканал NHK.

«Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до 8 утра (02:00 мск)», — сообщил представитель аэропорта.

По его словам, сейчас проверяется информация, было ли это взрывом и устанавливается причина инцидента.

«Но шансов на открытие полос в ближайшее время нет», — цитирует телеканал слова представителя аэропорта.

На месте ЧП работают два расчета противопожарных служб. По данным NHK, в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки, персонал и пассажиры были эвакуированы. Информации о пострадавших не было.

Также телеканал отмечает, что взлетно-посадочная полоса будет закрыта весь день 2 октября. Всего был отменен 41 рейс.

«Ожидается, что количество отмененных рейсов будет расти», — сообщает NHK.