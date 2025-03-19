На улице Нижняя Масловка в Москве произошел взрыв в квартире жилого дома, на месте работают правоохранители, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Собеседник агентства отметил, что в результате взрыва нарушено остекление квартиры.
«Работают следователи, причина взрыва и информация о пострадавших уточняются», — сказал он.
Прокуратура Москвы позже уточнила, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал аэрозольный баллон.
«Установление всех обстоятельств на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре. В результате инцидента пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
По данным Baza, взрыв произошел около 6 утра.
РЕН ТВ со ссылкой на очевидца сообщает, что в момент взрыва в квартире находились трое взрослых и один ребенок.
«От взрыва в квартире были выбиты стекла и повреждена межкомнатная стена», — передает издание.