В многоэтажке на Гапцахской улице Махачкалы произошел взрыв. По данным Baza, повреждены несколько квартир. Предварительно, пострадавшая — жительница квартиры, в которой и произошел взрыв.

Как сообщает SHOT, на месте ЧП сейчас работают экстренные службы. По данным телеграм-канала, предварительно в одной из квартир взорвался газ.

«В соседних домах выбило стекла. Информация о пострадавших уточняется», — пишет SHOT.

В МЧС России позже подтвердили, что от взрыва газа загорелась квартира по улице Гапцахская.

«Предварительно, пострадала женщина. К месту направлены экстренные службы», — сказано в сообщении ведомства.

ТАСС со ссылкой на источник также подтверждал информацию об одной пострадавшей. При этом «112» писал о двух раненных в результате ЧП.

Источник РИА Новости в экстренных службах уточнил, что эта многоэтажка не была введена в эксплуатацию, жильцы туда еще не должны были заселиться.

Очевидцы рассказали Mash, что услышали громкий звук ранним утром, в соседних домах выбиты стекла.