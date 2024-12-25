Взрыв прогремел в торговом центре «Алания Мол» во Владикавказе, в здании выбило стекла, сообщает портал «15-й Регион».

Обновление. В результате взрыва погибла одна женщина, которая во время происшествия находилась внутри ТЦ, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным Baza, 57-летняя женщина работала уборщицей и пришла пораньше перед открытием торгового центра. Состояние еще одного пострадавшего уточняется, его забрали медики, сообщил Меняйло.

По данным ГТРК «Алания», на верхнем этаже ТЦ виден огонь и сильное задымление.

На место выехали все оперативные службы.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что есть пострадавшие.

SHOT сообщает о девяти пострадавших. По данным телеграм-канала, причина — взрыв бытового газа на четвертом этаже ТЦ.

Baza пишет, что, предварительно, погиб один человек. Позже эту информацию подтвердил источник ТАСС.

На место взрыва и пожара выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего. Буду держать в курсе», — сказано в его телеграм-канале.