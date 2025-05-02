Российские военные сбили за ночь 121 украинский беспилотник над пятью регионами, а также над Черным и Азовским морями, сообщила утром 2 мая пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 89 — сбили над Крымом.

Как следует из сводки Минобороны, также военные перехватили:

— 23 беспилотника над Черным морем,

— четыре — над Краснодарским краем,

— два — над Орловской областью,

— по одному над Брянской и Белгородской областями, а также над Азовским морем.

Режим беспилотной опасности объявлялся в нескольких регионах, в том числе в Северной Осетии, Тульской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае.

Днем ранее Минобороны отчиталось о перехвате в ночь на 1 мая восьми украинских дронов над Россией. Согласно сводке ведомства, военные перехватили по два БПЛА над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

Массированная атака на Крым

В ночь на 2 мая пользователи соцсетей из Крыма сообщили о массированной атаке дронов на полуостров. В частности, жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя рассказали о многочисленных вспышках, взрывах и звуках моторов в небе над городами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе были слышны из-за работы флота и ПВО по отражению «массированной комбинированной атаки» дронов на город — над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Чуть позже глава города сообщил, что объявлена воздушная тревога, которая продлилась чуть более двух часов.

Сначала Развожаев сообщил, что военные сбили семь дронов «в воздухе над морем на большом отдалении от берега». Позже он отчитался об уничтожении более десяти БПЛА над морем.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — написал Развожаев.

Утром 2 мая губернатор уточнил, что всего было сбито более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, а также несколько морских дронов в акватории. По его словам, эта атака стала самой массированной с начала года.

Целью налета дронов Развожаев назвал желание украинской стороны «испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать». «Не получилось!» — написал он.

Никакие объекты в Севастополе и акватории не пострадали, подчеркнул Развожаев. В то же время телеграм-канал «Mash на волне» сообщил, что движение автобусов по улице Кузнецова в городе Саки приостановили «до особого распоряжения» из-за падения обломков сбитых украинских дронов.

Утром 2 мая Развожаев сообщил, что флот в районе Стрелецкой бухты проводит тренировки с применением различных видов оружия.