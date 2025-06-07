В подмосковном городе Пушкино произошел пожар на складе, сообщило МЧС.

«В Пушкине пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами», — говорится в сообщении.

Предварительная площадь пожара — 8,1 тыс. кв. м. Позже МЧС сообщило, что она увеличилась втрое, до 21 тыс. «квадратов». «Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание», — добавили в ведомстве.

На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники, добавили в МЧС. «Силы и средства наращиваются», — отмечается в сообщении ведомства.

К месту пожара следует лаборатория по замеру воздуха, добавляет МЧС.

Очевидцы пожара сообщили о громких звуках взрывов, передает «Осторожно, Москва». Mash пишет, что взорвались газовые баллоны.

Виден густой черный дым, который простирается в сторону Ярославского шоссе. Огонь перекинулся на соседние складские комплексы, сообщает Shot.

Информация о пострадавших и причинах возгорания выясняется, семь сотрудников горящего склада, предварительно, не выходят на связь, передает Shot. Проводится эвакуация персонала из ближайших к складу зданий.

РБК сообщает, что горящий склад расположен по адресу Пушкино, ул. Новая 16 и принадлежит компании Spectrol, которая производит автохимию, масла и автокосметику.