Утром 8 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая продлилась около двух часов. В нескольких городах произошли взрывы, передают украинские СМИ. Местные власти отчитались о «прилетах», повреждениях и перебоях с подачей электроснабжения.

Издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы произошли в нескольких городах и областях, в их числе:

Харьков и Харьковская область,

Кривой Рог,

Запорожье,

Днепр,

Хмельницкий.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале о взрывах на «промышленных объектах города», предприятия получили повреждения. На одном из них возник пожар. Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучали по меньшей мере четыре взрыва.

В Хмельницкой области работала ПВО, пишет «Страна.ua» со ссылкой на власти региона. В ОВА региона заявили, что зафиксировали за утро по меньшей мере шесть взрывов.

В соцсетях Кривого Рога сообщили о сильном пожаре после «прилета». На момент публикации материала официальных заявлений по этому поводу не поступало.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что в результате «прилета» в Запорожье прозвучало пять взрывов.

В ночь на 8 января в Херсоне под удар попали территория завода и объект критической инфраструктуры, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Одновременно с этим украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одесской области.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утром 8 января сообщил, что стратегические бомбардировщики ВКС России произвели пуски ракет.

Минобороны России пока не комментировало информацию о взрывах в украинских городах. Российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.