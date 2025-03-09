Системы ПВО за ночь сбили и перехватили 88 беспилотников, сообщает Минобороны России. 52 дрона были уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской, по одному — над Кубанью, а также Рязанской и Курской областями, уточнили в ведомстве.

Накануне, вечером 8 марта, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атакам БПЛА подверглись три населенных пункта, пострадавших нет.

По данным руководителя региона, в селе Новая Таволжанка были выбиты стекла в одном из частных домов, в городе Шебекино повреждена крыша неэксплуатируемого здания, а в селе Илек-Пеньковка в четырех жилых домах выбиты окна, повреждены заборы, одно транспортное средство и ЛЭП, из-за чего часть жителей была некоторое время без света.

Позднее он рассказал, что в Чернянском районе в результате падения обломков дрона загорелась пристройка частного дома, пожар потушили.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о введении красного уровня угрозы атаки БПЛА в Липецке и желтого уровне «Воздушной опасности» на всей территории региона. Он не уточнил, был ли нанесен какой-либо ущерб.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев заявил, что над Липецком прогремело не менее семи взрывов, перед этим была слышна сирена.

«Также о взрывах сообщают жители села Косыревка (около 3 км от Липецка). Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в посте.

Перед этим телеграм-канал писал о шести взрывах над Воронежем. Очевидцы, как пишет Shot, утверждают, что «дрожали стекла в рамах и сработали сигнализации у машин».

Вечером 8 марта глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем был уничтожен беспилотник, в результате чего было повреждено окно в одной из квартир, пострадавших нет.

Утром 9 марта в своем телеграм-канале он написал, что в двух районах региона было уничтожено свыше пяти беспилотников. Также он объявил об отбое опасности атаки БПЛА, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.

Позднее Гусев предупредил жителей региона о введении режима «авиационной опасности», призвав укрыться в коридорах, ванной или кладовой.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что ночью была «отражена атака БПЛА» в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах, пострадавших нет.

Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что над Рязанью были уничтожены БПЛА, не уточнив, о каком количестве идет речь.

«По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — добавил он.

Shot со ссылкой на жителей Рязани сообщил о 4-5 взрывах над городом: «Предварительно, ПВО сбивает украинские БПЛА в районе местного НПЗ».

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин и руководитель Кубани Вениамин Кондратьев об атаках БПЛА не сообщали.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн написал 8 марта, что под обстрел попало село Махов Колодезь Большесолдатского района, в результате чего были повреждены 14 домов, пострадавших и раненых нет. Он также призвал курян «не возвращаться в “серую зону”, пока там не станет полностью безопасно».

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что утром 9 марта на территории ФГКУ «Комбинат «Буревестник» в Чебоксарах был обнаружен дрон, жертв и пострадавших нет.

«На месте работают экстренные службы. Объект нефтебазы находится на реконструкции. Ситуация под контролем», — отметил он.

В Росавиации сообщили, что вечером 8 марта вводились ограничения на работу аэропорта Волгоград: он не принимал и не выпускал самолеты. 9 марта такие же меры были приняты в отношении аэропортов в Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода. Позднее все ограничения были сняты.

Глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло в ночь на 9 марта сообщил, что утром объявлялся режим беспилотной опасности и вводился план «Ковер», в результате чего аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов. Через несколько часов он добавил, что ограничения сняты, воздушная гавань работает в обычном режиме.